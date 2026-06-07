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Tipos de massa italiana que poucos brasileiros conhecem e merecem ser descobertos

Embora espaguete, lasanha e ravioli sejam bastante conhecidos, a culinária italiana reúne dezenas de outros tipos de massa menos populares fora do país. Muitas aparecem em cardápios e embalagens de produtos importados, mas raramente chegam à mesa da maioria das pessoas. Com formatos curiosos e tradições centenárias, elas revelam a riqueza das diferentes regiões italianas. Conheça a seguir 12 massas que muita gente nunca experimentou.

Por Flipar
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Orecchiette Originária da região da Puglia, essa massa tem formato que lembra pequenas orelhas, característica que inspirou seu nome. Sua cavidade ajuda a reter molhos e ingredientes, sendo muito utilizada em receitas com vegetais e carnes.

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Cavatelli Pequena e levemente alongada, apresenta uma cavidade central criada durante o preparo. É comum no sul da Itália e costuma ser servida com molhos robustos, que aderem facilmente à sua superfície.

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Pappardelle Conhecida pelas largas tiras de massa, é uma das especialidades da Toscana. Sua largura permite acompanhar molhos mais densos e preparações à base de carnes cozidas lentamente.

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Mafaldine Reconhecida pelas bordas onduladas, possui aparência elegante e marcante. O formato ajuda a capturar molhos entre as curvas, proporcionando uma experiência diferente das massas lisas tradicionais.

Imagem de Richard Eisenmenger por Pixabay

Strozzapreti Seu formato torcido e irregular faz parte de seu charme. Bastante popular em algumas regiões italianas, combina bem com molhos encorpados e receitas que valorizam a textura da massa.

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Trofie Tradicional da Ligúria, apresenta formato estreito e retorcido. É frequentemente associada ao molho pesto, pois suas curvas ajudam a distribuir o sabor de maneira uniforme

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Busiate Típica da Sicília, tem formato espiralado e alongado. Sua estrutura foi desenvolvida para reter melhor os molhos, tornando cada garfada mais saborosa e equilibrada.

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Malloreddus Também conhecida como gnocchetti sardi, é uma das massas mais tradicionais da Sardenha. As pequenas ranhuras ajudam a segurar os molhos, valorizando receitas típicas da região

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Casarecce Possui formato enrolado sobre si mesmo, criando uma espécie de canal central. Essa característica favorece a retenção dos molhos e contribui para sua popularidade em diferentes preparações.

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Radiatori Inspirada visualmente nos antigos radiadores, apresenta diversas dobras e saliências. O desenho incomum não é apenas decorativo, mas também ajuda a capturar molhos e pedaços de ingredientes.

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Calamarata Recebe esse nome porque suas rodelas lembram anéis de lula. Muito apreciada em pratos com frutos do mar, combina aparência diferenciada e tradição culinária regional.

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