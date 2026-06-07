Galeria Tipos de massa italiana que poucos brasileiros conhecem e merecem ser descobertos Embora espaguete, lasanha e ravioli sejam bastante conhecidos, a culinária italiana reúne dezenas de outros tipos de massa menos populares fora do país. Muitas aparecem em cardápios e embalagens de produtos importados, mas raramente chegam à mesa da maioria das pessoas. Com formatos curiosos e tradições centenárias, elas revelam a riqueza das diferentes regiões italianas. Conheça a seguir 12 massas que muita gente nunca experimentou. Por Flipar

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