Plantas com folhagens roxas levam cor e elegância aos ambientes

Trapoeraba-roxa (Tradescantia pallida) Uma das mais populares, possui folhas alongadas em tom púrpura intenso e crescimento rápido. É muito utilizada como forração, em vasos suspensos e para preencher canteiros com pouca manutenção.
Coleus roxo (Coração-magoado) Conhecido pelas folhas coloridas e desenhadas, pode apresentar diferentes combinações de roxo, vinho e verde. A intensidade das cores costuma variar conforme a luminosidade recebida.
Gynura (Veludo-roxo) Chama atenção pela textura aveludada das folhas, cobertas por finos pelos arroxeados. É uma planta bastante decorativa para ambientes internos bem iluminados.
Hemigraphis alternata (Luz-da-noite) Suas folhas apresentam reflexos metálicos entre o verde escuro e o roxo. É uma espécie compacta, muito usada em bordaduras e vasos ornamentais.
Trevo-roxo (Oxalis triangularis) Famoso pelas folhas em formato triangular, abre durante o dia e se fecha à noite. O visual delicado faz sucesso em jardins, floreiras e ambientes internos iluminados
Escudo-persa (Strobilanthes dyerianus) Possui folhas grandes com brilho metálico e tonalidade que mistura roxo, prata e violeta. É considerada uma das folhagens mais vistosas para áreas de meia-sombra.
Iresine (Iresine herbstii) Também chamada de folha-sangue, apresenta tons que variam entre o vermelho e o roxo intenso. Cresce rapidamente e cria pontos de destaque em canteiros coloridos.
Tradescantia zebrina Parente da trapoeraba-roxa, possui folhas listradas em verde-prateado e roxo. Seu hábito pendente a torna uma excelente opção para jardineiras e vasos suspensos.
Cordyline roxa (Dracena-vermelha) Muito usada em projetos tropicais, forma touceiras elegantes com folhas longas em tons de vinho e púrpura com folhas mais avermelhadas e outras roxas. Funciona bem tanto em jardins quanto em vasos.
Alternanthera roxa Espécie compacta bastante utilizada para formar desenhos em canteiros. Suas folhas pequenas exibem coloração arroxeada intensa durante praticamente todo o ano.
Bromélia-neoregélia Algumas variedades desenvolvem folhas em tons de roxo, vinho e vermelho, especialmente quando recebem boa luminosidade. Além da folhagem colorida, possuem formato ornamental marcante.
Setcreasea ou coração-roxo-gigante Semelhante à trapoeraba-roxa, mas com folhas maiores e coloração ainda mais intensa. Cresce rapidamente e cria belos efeitos em bordaduras e vasos amplos.