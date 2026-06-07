Galeria

Plantas com folhagens roxas levam cor e elegância aos ambientes

As plantas de folhagem roxa conquistaram espaço no paisagismo por fugirem do tradicional verde predominante. Além de criarem contraste, muitas espécies são fáceis de cultivar e mantêm a coloração durante boa parte do ano.

Por Flipar
Dan Keck wikimedia commons

Trapoeraba-roxa (Tradescantia pallida) Uma das mais populares, possui folhas alongadas em tom púrpura intenso e crescimento rápido. É muito utilizada como forração, em vasos suspensos e para preencher canteiros com pouca manutenção.

Krzysztof Ziarnek, Kenraiz wikimedia commons

Coleus roxo (Coração-magoado) Conhecido pelas folhas coloridas e desenhadas, pode apresentar diferentes combinações de roxo, vinho e verde. A intensidade das cores costuma variar conforme a luminosidade recebida.

I, Brighterorange wikimedia commons

Gynura (Veludo-roxo) Chama atenção pela textura aveludada das folhas, cobertas por finos pelos arroxeados. É uma planta bastante decorativa para ambientes internos bem iluminados.

LucaLuca wikimedia commons

Hemigraphis alternata (Luz-da-noite) Suas folhas apresentam reflexos metálicos entre o verde escuro e o roxo. É uma espécie compacta, muito usada em bordaduras e vasos ornamentais.

Vengolis wikimedia commons

Trevo-roxo (Oxalis triangularis) Famoso pelas folhas em formato triangular, abre durante o dia e se fecha à noite. O visual delicado faz sucesso em jardins, floreiras e ambientes internos iluminados

H?i V? Thanh - wikimedia commons

Escudo-persa (Strobilanthes dyerianus) Possui folhas grandes com brilho metálico e tonalidade que mistura roxo, prata e violeta. É considerada uma das folhagens mais vistosas para áreas de meia-sombra.

Codify from Perth wikimedia commons

Iresine (Iresine herbstii) Também chamada de folha-sangue, apresenta tons que variam entre o vermelho e o roxo intenso. Cresce rapidamente e cria pontos de destaque em canteiros coloridos.

Stan Shebs wikimedia commons

Tradescantia zebrina Parente da trapoeraba-roxa, possui folhas listradas em verde-prateado e roxo. Seu hábito pendente a torna uma excelente opção para jardineiras e vasos suspensos.

Raffi Kojian wikimedia commons

Cordyline roxa (Dracena-vermelha) Muito usada em projetos tropicais, forma touceiras elegantes com folhas longas em tons de vinho e púrpura com folhas mais avermelhadas e outras roxas. Funciona bem tanto em jardins quanto em vasos.

Louise Wolff wikimedia commons

Alternanthera roxa Espécie compacta bastante utilizada para formar desenhos em canteiros. Suas folhas pequenas exibem coloração arroxeada intensa durante praticamente todo o ano.

Dick Culbert wikimedia commons

Bromélia-neoregélia Algumas variedades desenvolvem folhas em tons de roxo, vinho e vermelho, especialmente quando recebem boa luminosidade. Além da folhagem colorida, possuem formato ornamental marcante.

Alejandro Bayer Tamayo fwikimedia commons

Setcreasea ou coração-roxo-gigante Semelhante à trapoeraba-roxa, mas com folhas maiores e coloração ainda mais intensa. Cresce rapidamente e cria belos efeitos em bordaduras e vasos amplos.

Tortie tude wikimedia commons

Veja Mais