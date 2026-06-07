Galeria Pravcická Brána: a majestade de arenito da Europa, maravilha natural do continente O arco de Pravcická Brána é uma das maravilhas naturais mais impressionantes da Europa, localizado nas Montanhas de Arenito do Elba, na República Tcheca. Formado ao longo de milhões de anos pela erosão do arenito, tornou-se o maior arco natural desse tipo no continente e um símbolo da força da natureza. A sua imponência atrai visitantes de todo o mundo, que se encantam com a paisagem única e com a sensação de estar diante de uma obra monumental esculpida pelo tempo. Além da beleza geológica, o l Por Flipar

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