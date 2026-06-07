Entretenimento Sudoku: o desafio numérico que mantém o cérebro ativo e o raciocínio afiado O sudoku é um jogo de lógica que desafia o cérebro por meio de números, padrões e dedução. A proposta é preencher uma grade sem repetir algarismos em linhas, colunas e blocos. Por Flipar

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