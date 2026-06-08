Automobilismo e carros

Mais de 500 km/h: empresa britânica que faz tratores tenta quebrar próprio recorde de velocidade com supercarro movido a hidrogênio

A iniciativa busca demonstrar o potencial dos motores a combustão alimentados por hidrogênio como alternativa para aplicações que ainda enfrentam limitações na eletrificação, especialmente em setores como construção civil, mineração e agricultura.

Por Flipar
lee attwood/Unsplash

A responsabilidade de conduzir o Hydromax caberá mais uma vez ao britânico Andy Green, uma das figuras mais respeitadas do automobilismo de velocidade. Em 1997, ele se tornou a primeira pessoa a ultrapassar a velocidade do som em terra firme e também colaborou com a JCB na campanha bem-sucedida do Dieselmax.

Reprodução

Além de superar a marca alcançada em 2006, a JCB pretende estabelecer um novo padrão para veículos movidos a hidrogênio. O projeto faz parte de um programa de pesquisa que recebeu investimentos superiores a 100 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 730 milhões na cotação atual) nos últimos anos.

Divulgação

Veja Mais