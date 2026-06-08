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Turista desafia as águas para recuperar celular e reacende atenção sobre a grandiosidade e os riscos das Cataratas do Iguaçu

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra um turista entrando nas águas próximas às Cataratas do Iguaçu para tentar recuperar um celular que havia caído. A atitude chamou atenção pelo risco envolvido, já que a força das correntezas na região pode mudar rapidamente e representar perigo mesmo em áreas aparentemente tranquilas.

Por Flipar
Reprodução redes sociais

O episódio reacendeu debates sobre segurança e comportamento dos visitantes em um dos principais cartões-postais do Brasil. As Cataratas do Iguaçu estão localizadas na fronteira entre Brasil e Argentina, dentro dos parques nacionais do Iguaçu e Iguazú.

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O conjunto forma um dos cenários naturais mais impressionantes do planeta e atrai visitantes de todas as partes do mundo O sistema é formado por cerca de 275 quedas d'água distribuídas ao longo de aproximadamente 2,7 quilômetros do rio Iguaçu.

A combinação entre extensão, volume de água e paisagem exuberante torna o local único. O espetáculo visual e sonoro impressiona até quem já visitou outras cachoeiras famosas do mundo.

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O primeiro europeu a registrar a existência das cataratas foi o explorador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca, em meados do século XVI. Desde então, o local passou a figurar entre os grandes marcos naturais da América do Sul.

Domínio público

A área ao redor das cataratas é protegida por parques nacionais criados para preservar a rica biodiversidade da Mata Atlântica. A região abriga centenas de espécies de aves, mamíferos, répteis e plantas nativas.

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O reconhecimento internacional veio com a inclusão dos parques na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO. O título reforçou a importância ambiental e turística do complexo natural

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As Cataratas do Iguaçu figuram entre os destinos mais visitados da América do Sul. Todos os anos, milhões de turistas percorrem trilhas, passarelas e mirantes para observar as quedas de diferentes ângulos.

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O local também ganhou fama internacional ao ser escolhido como uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza. A votação mobilizou pessoas de diversos países e ampliou ainda mais sua projeção mundial.

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Além do turismo, as cataratas desempenham papel importante na economia regional. Hotéis, restaurantes, transportadoras e diversas empresas dependem diretamente do fluxo de visitantes

As quedas já serviram de cenário para filmes, documentários e campanhas publicitárias. A paisagem grandiosa ajuda a promover a imagem do Brasil e da Argentina para o restante do mundo.

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Mais do que uma atração turística, as Cataratas do Iguaçu representam um patrimônio natural de valor global. Sua beleza, relevância ecológica e história fazem delas um dos lugares mais admirados e fotografados do planet

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