Galeria Turista desafia as águas para recuperar celular e reacende atenção sobre a grandiosidade e os riscos das Cataratas do Iguaçu Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra um turista entrando nas águas próximas às Cataratas do Iguaçu para tentar recuperar um celular que havia caído. A atitude chamou atenção pelo risco envolvido, já que a força das correntezas na região pode mudar rapidamente e representar perigo mesmo em áreas aparentemente tranquilas. Por Flipar

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