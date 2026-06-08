Galeria Com roda de samba e presença de ‘fãs’: homem com câncer terminal organiza o próprio velório para celebrar a vida Uma história inusitada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, chamou a atenção nos portais de notícia brasileiros: um empresário de 47 anos decidiu organizar o próprio velório ainda em vida. A decisão de Tiago Martins Pitthan surgiu após o diagnóstico de um câncer de estômago sem possibilidade de cura. O evento ocorreu no dia 30 de maio, no antigo galpão de uma cervejaria, e contou com a presença de amigos, familiares e admiradores. Em vez de um ambiente marcado pelo luto, o encontro teve roda Por Flipar

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