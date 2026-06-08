Galeria Cheddar: do vilarejo inglês ao ícone mundial dos lanches O Cheddar é um dos queijos mais populares do mundo, conhecido por sua presença marcante em lanches, hambúrgueres e receitas variadas. Originário da Inglaterra, ganhou espaço global e tornou-se parte da cultura alimentar de diferentes países. Sua cor amarelada e sabor que varia do suave ao intenso refletem a diversidade de estilos e maturações. A versatilidade gastronômica e a produção em larga escala transformaram-no em ícone da indústria de laticínios. Mais do que ingrediente, é símbolo de iden Por Flipar

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