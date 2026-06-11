Artes Censura literária: Estados Unidos registram número histórico de livros proibidos em escolas e bibliotecas A retirada de livros de bibliotecas e escolas públicas tem se intensificado nos Estados Unidos e alcançou níveis recordes nos últimos anos. Obras de diferentes gêneros e épocas passaram a enfrentar restrições, incluindo romances contemporâneos de grande sucesso, clássicos da literatura e até materiais utilizados no ensino. Somente em 2025, mais de 5 mil títulos foram removidos de bibliotecas, enquanto quase 7 mil sofreram proibição em escolas públicas. De acordo com profissionais do setor, uma p Por Flipar

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