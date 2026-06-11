Filmes e Séries Tom Holland expõe desafio de conciliar divulgação de “A Odisseia” e novo “Homem-Aranha” Tom Holland comentou em entrevistas sobre a maratona de divulgação que enfrentará com a chegada de seus dois próximos lançamentos nos cinemas: 'A Odisseia', que estreia em 16 de julho de 2026, e 'Homem-Aranha: Um Novo Dia', que chega às telonas duas semanas depois, em 30 de julho. 'Conciliar tudo isso é, sem dúvida, bastante coisa neste momento. Acho que gosto muito de ter vários projetos em andamento e de alternar entre eles. Sinto que isso é algo muito saudável para mim', afirmou o ator. Por Flipar

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