Tom Holland expõe desafio de conciliar divulgação de “A Odisseia” e novo “Homem-Aranha”

'A Odisseia' é o projeto mais ambicioso da carreira de Christopher Nolan e também o mais caro, com orçamento estimado em 250 milhões de dólares. Com Anne Hathaway, Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson e Zendaya no elenco, o longa foi produzido com tecnologia IMAX 70mm, o formato de cinema com a maior resolução do mundo. A história acompanha as aventuras do herói grego Odisseu em sua volta para casa após a Guerra de Troia, enquanto precisa enfrentar criaturas míticas e deuses ao longo do cam
Já 'Homem-Aranha: Um Novo Dia', dirigido por Destin Daniel Cretton, se passa quatro anos após os acontecimentos de 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa'. Na história, Peter Parker agora é um adulto que vive sozinho em uma Nova York que não se lembra mais de sua existência. Dedicado integralmente ao combate ao crime, ele enfrenta desafios cada vez maiores, enquanto uma transformação física inesperada ameaça sua própria existência. Ao mesmo tempo, uma série de crimes misteriosos dá origem a uma das
Conheça mais sobre a trajetória de Thomas Stanley Holland. Nascido em 1º de junho de 1996, em Londres, na Inglaterra, ele é um ator que ficou conhecido mundialmente após interpretar Peter Parker, o Homem-Aranha, nos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel.
Desde cedo, Tom Holland demonstrou interesse pela dança e pela atuação. Sua trajetória profissional teve início nos palcos em 2008, quando foi escalado para o musical 'Billy Elliot', no West End londrino. Após começar no elenco de apoio, o ator conquistou o papel principal e interpretou o personagem-título por quase três anos.
Ele fez sua estreia nas telonas em 'O Impossível', drama de 2012 dirigido por J.A. Bayona. No filme, atuou ao lado de Naomi Watts e Ewan McGregor, como Lucas, um adolescente que sobreviveu ao tsunami de 2004 na Tailândia. A atuação lhe rendeu elogios da crítica e diversas indicações a prêmios.
Sua grande virada na carreira aconteceu em 2016, quando foi escolhido para interpretar Peter Parker no Universo Cinematográfico Marvel. Fez sua primeira aparição como o Homem-Aranha em 'Capitão América: Guerra Civil'. Ainda apareceu em outros filmes da franquia, como 'Vingadores: Guerra Infinita' e 'Vingadores: Ultimato'.
Além disso, o enorme sucesso do personagem levou ao lançamento de filmes solos do herói. Assim, em 2017, estrelou 'Homem-Aranha: De Volta ao Lar', o primeiro filme solo do herói dentro do MCU. Depois, vieram outros filmes solos, como 'Homem-Aranha: Longe de Casa' e 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa'.
'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' que explorou o multiverso do Homem-Aranha, trouxe de volta os atores Tobey Maguire e Andrew Garfield no papel do herói, o que fez o filme se tornar um dos maiores sucessos de bilheteria da Marvel, com 1,9 bilhão de dólares arrecadados mundialmente.
Além do universo Marvel, Tom Holland diversificou sua filmografia. Em 2021, por exemplo, estrelou 'Cherry: Inocência Perdida', filme dos irmãos Russo sobre um jovem que se torna viciado em opioides e assaltante de bancos. Em 2022, atuou na minissérie “The Crowded Room”, na qual interpretou um jovem com transtornos psicológicos complexos.
Também em 2022, protagonizou o blockbuster de aventura 'Uncharted: Fora do Mapa', adaptação do famoso videogame da Sony, ao lado de Mark Wahlberg, interpretando o aventureiro Nathan Drake em sua versão mais jovem. O longa acompanha a história do ladrão Nathan Drake, que é recrutado pelo experiente caçador de tesouros Victor 'Sully' Sullivan. Juntos, eles embarcam em uma corrida global para recuperar uma fortuna perdida de Fernão de Magalhães, avaliada em 5 bilhões de dólares.
Ainda fazem parte da filmografia de Tom títulos como 'Minha Nova Vida', 'Wolf Hall', 'No Coração do Mar', 'Inverno Rigoroso', 'Z: A Cidade Perdida', 'A Peregrinação', 'Mundo em Caos', “Thor: Ragnarok” e 'Entre Estranhos'. Também deu voz a diversos personagens em produções como 'Locke', 'Um Espião Animal' e 'Dolittle'.