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Na Alemanha, projeto aproveita espaço acima das estradas para gerar energia com painéis solares suspensos

Além da geração elétrica, o projeto investigou possíveis benefícios indiretos da cobertura. Entre eles estão a proteção do pavimento contra chuva intensa, a redução da exposição ao calor excessivo, o aumento potencial da vida útil da pista e até a diminuição da propagação de ruídos em determinados trechos.

Por Flipar
Christian Lue/Unsplash

O projeto também considerou a possibilidade de danos localizados provocados por acidentes, de modo que um incidente não comprometa toda a estrutura. Escadas e passarelas foram incorporadas ao conceito para facilitar inspeções e reparos periódicos. Na escolha dos painéis, o Fraunhofer ISE optou por módulos cristalinos de alta eficiência, mais adequados para otimizar a produção de energia em uma área relativamente limitada.

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Vale ressaltar que, embora a proposta elimine muitos dos obstáculos enfrentados pelas estradas solares instaladas diretamente no pavimento, ela depende de estruturas mais complexas e custosas do que sistemas fotovoltaicos convencionais. Por isso, a viabilidade econômica permanece como um fator decisivo.

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Os pesquisadores acreditam que a aplicação mais realista não envolve cobrir quilômetros contínuos de autobahns, mas utilizar a tecnologia em pontos estratégicos, como pedágios, áreas de serviço, pontes, túneis e trechos que demandem proteção acústica adicional. O impacto visual das estruturas também faz parte das análises, já que coberturas elevadas alteram significativamente a paisagem.

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