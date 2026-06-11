Filmes e Séries Karl Urban revela como “O Senhor dos Anéis” influenciou seu trabalho em “The Boys” Karl Urban contou, durante sua participação na Emerald City Comic-Con, que muitos dos aprendizados adquiridos durante as filmagens da trilogia 'O Senhor dos Anéis' foram fundamentais para sua atuação e liderança no set de 'The Boys'. Além disso, o ator relembrou sua experiência ao interpretar Éomer nos filmes dirigidos por Peter Jackson e destacou a importância daquele período em sua formação profissional. Segundo Urban, ingressar em uma produção do porte de 'O Senhor dos Anéis' foi um desafio m Por Flipar

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