Karl Urban revela como “O Senhor dos Anéis” influenciou seu trabalho em “The Boys”

Ele recordou o nervosismo do primeiro dia de filmagens, quando precisou entrar em cena cercado por centenas de figurantes caracterizados como orcs, vestindo armadura, empunhando uma espada e montando a cavalo diante das câmeras. Ele ainda destacou que trabalhar ao lado de nomes como Peter Jackson, Ian McKellen e Viggo Mortensen foi uma experiência decisiva para seu desenvolvimento como ator.
'Foi uma experiência muito importante para mim como jovem ator. Trabalhar com pessoas como Sir Peter Jackson, Ian McKellen e Viggo Mortensen, e ver como eles abordavam o trabalho... E, passando para 'The Boys', muito do que aprendi em 'O Senhor dos Anéis' pude aplicar lá', afirmou. Assim, quando assumiu o papel de ator mais experiente em 'The Boys', procurou transmitir aos colegas os ensinamentos que aprendeu durante aquele tempo.
Conheça mais sobre a trajetória de Karl-Heinz Urban. Nascido em 7 de junho de 1972, em Wellington, na Nova Zelândia, ele é um ator filho de pais alemães imigrantes que ficou conhecido internacionalmente por seus trabalhos em grandes franquias do cinema e da televisão, como 'O Senhor dos Anéis', 'Star Trek' e a série 'The Boys'.
Sua mãe trabalhava em uma empresa de produção e locação de equipamentos cinematográficos e o apresentou aos clássicos do cinema neozelandês . Foi esse contato com o universo do cinema que despertou em Karl a paixão pela atuação. Aos oito anos fez sua primeira aparição na televisão e cresceu participando de peças de teatro na escola. Após se formar no Wellington College, em 1990, abandonou a Universidade Victoria para ser ator.
Sua carreira começou no seu país natal, com um papel recorrente na série policial 'Shark in the Park' e uma participação no filme de guerra 'Chunuk Bair', ambos no início dos anos 1990. Em 1994, ganhou destaque ao interpretar Jamie Forrest em 'Shortland Street'. Ainda nesse período, acumulou indicações ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no New Zealand Film Awards por seu trabalho nos filmes 'Via Satellite' e 'The Price of Milk'.
Foi justamente 'The Price of Milk' que chamou a atenção do diretor Peter Jackson, que o escalou para 'O Senhor dos Anéis: As Duas Torres' e 'O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei'. Embora o papel do guerreiro Éomer fosse relativamente secundário em uma produção repleta de grandes estrelas, Karl conseguiu se destacar.
O sucesso da trilogia abriu portas para uma sequência de papéis de ação em Hollywood. Nos anos seguintes, enfrentou Vin Diesel em 'As Crônicas de Riddick', viveu um assassino russo em 'Supremacia Bourne' e combateu mutantes ao lado de Dwayne Johnson em 'Doom'.
Outro momento marcante em sua carreira foi sua atuação no popular filme 'Star Trek', de 2009, em que interpretou o Dr. Leonard 'Bones' McCoy ao lado de Chris Pine e Zachary Quinto, papel que repetiu nas sequências 'Star Trek: Nas Trevas' e 'Star Trek: Sem Fronteiras'.
Outro destaque de sua carreira foi a participação em outra grande franquia. Desse vez, fez parte do Universo Cinematográfico da Marvel. Em 2017, ele interpretou Skurge, um guarda cansado colocado a serviço da vilã Hela, vivida por Cate Blanchett, em 'Thor: Ragnarok', dirigido por Taika Waititi.
Dois anos depois, em 2019, assumiu o papel principal da série 'The Boys', do Amazon Prime Video, como o implacável Billy Butcher, líder de um grupo de vigilantes que enfrenta super-heróis corruptos. O papel se tornou um marco na sua carreira com o sucesso da série ao redor do mundo.
Também fazem parte da filmografia de Karl títulos como 'Hércules: A Lendária Jornada', 'Navio Fantasma', 'Desbravadores: A Lenda do Guerreiro Fantasma', 'Comanche Moon', 'RED: Aposentados e Perigosos', 'Viagem do Medo', 'Padre', 'Dredd', 'Riddick 3', 'Caminhando com Dinossauros', 'Almost Human', 'Prazeres Mortais', 'Agentes Duplos', 'O Refúgio' e 'Mortal Kombat 2'.