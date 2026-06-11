Galeria Espionagem revelada ao público? Conheça o Museu de Educação de Segurança chinês O Museu de Educação de Segurança Nacional de Jiangsu, localizado em Nanjing, é um dos espaços mais emblemáticos da China voltados para a conscientização sobre defesa e soberania. Criado para educar o público exclusivamente chinês sobre ameaças externas e internas. A experiência é marcada por narrativa que mostra a evolução da espionagem. O visitante encontra salas que detalham métodos de contraespionagem e avanços tecnológicos usados para proteger o país. A proposta, além de informar, é sensibil Por Flipar

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