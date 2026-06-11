Estilo de Vida Guacamole: a receita mexicana que conquistou o mundo O guacamole é uma preparação tradicional da culinária mexicana feita principalmente com abacate amassado e temperos simples. Considerado um dos acompanhamentos mais conhecidos do México, ele combina sabor suave, textura cremosa e grande versatilidade, estando presente tanto em refeições do dia a dia quanto em celebrações especiais. Por Flipar

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