Galeria Nvidia apresenta chip que promete computadores com ‘inteligência artificial autônoma’; entenda Empresas do setor descrevem os PCs com IA como uma nova geração de computadores capazes de realizar tarefas relacionadas à inteligência artificial sem depender constantemente da internet ou de servidores remotos. Em vez de enviar todas as solicitações para grandes centros de processamento de dados, essas máquinas conseguem executar parte das operações localmente, oferecendo respostas mais rápidas e reduzindo a necessidade de conexão contínua com serviços externos. Por Flipar

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