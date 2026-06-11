Estilo de Vida Chococino transforma o chocolate quente em experiência especial O chococino é uma bebida quente à base de leite e chocolate, conhecida pela textura cremosa e pela camada de espuma que costuma aparecer na superfície. Popularizada principalmente por máquinas de bebidas em cápsulas, ela se tornou uma alternativa para quem procura uma opção mais suave do que o café tradicional. Por Flipar

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