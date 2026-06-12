Galeria A história de Nicósia, cidade do Chipre que é a ‘última capital dividida do mundo’ Nicósia, no Chipre, é conhecida como a “última capital dividida do mundo”. A referência se deve ao fato de que a cidade, localizada na ilha mediterrânea oriental, permanece fisicamente separada desde 1974 por uma zona tampão desmilitarizada e supervisionada pela Organização das Nações Unidas, chamada de Linha Verde. Essa faixa de segurança corta o centro urbano de Nicósia e estabelece uma divisão entre a parte sul, sede do governo internacionalmente reconhecido da República de Chipre, e a parte Por Flipar

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