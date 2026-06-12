Estilo de Vida Nem sempre o Dia dos Namorados é 12 de junho: data varia em diferentes países No Brasil, o Dia dos Namorados é 12 de junho. A ideia foi do publicitário João Agripino Dória (pai do empresário e político João Dória Jr). Ele foi contratado para impulsionar as vendas no mês de junho na loja Exposição Clipper, em São Paulo, em 1949. Então, inspirado em datas como Dia das Mães e Dia dos Pais, Dória lançou o Dia dos Namorados com o slogan 'Não é só com beijos que se prova o amor'. Ou seja, é também com presentes! 12 de junho foi escolhido por ser véspera do Dia de Santo Antôn Por Flipar

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