Nem sempre o Dia dos Namorados é 12 de junho: data varia em diferentes países

Mas nem todos os países celebram o Dia dos Namorados em 12 de junho. Em muitos países, a data é 14 de fevereiro, conhecido como Valentin's Day. Um dia que remete à história de São Valentim.
Reza a lenda que ele foi um bispo romano, decapitado no ano 270 por contrariar a ordem do Imperador Claudio II (foto) que havia proibido os casamentos em seu reino, para formar um exército grande e poderoso (sem vínculos familiares).
Valentim passou a celebrar os casamentos às escondidas, valorizando o amor entre as pessoas. Ele foi descoberto, preso e condenado à morte. Enquanto esteve preso, ele recebeu cartas de pessoas gratas. E acabou se relacionando com a filha do carcereiro, que era cega e, milagrosamente, voltou a enxergar. Ele foi declarado santo no ano 496.
A Igreja Católica encontrou inconsistências históricas, descobrindo que houve dois homens chamados Valentim e que o tal 'milagre' seria de outro, não do bispo. Diante disso, 'São' Valentim deixou de ser celebrado em 1969. Mas a data do seu martírio (14 de fevereiro) foi mantida popularmente como Dia dos Namorados.
E as celebrações variam de acordo com costumes de cada país. Nos Estados Unidos, é comum que parentes e amigos também troquem presentes nessa época. Não apenas as pessoas envolvidas romanticamente. O dia serve como demonstração de afeto de maneira geral.
Na Alemanha, uma das tradições é o biscoito de gengibre 'Lebkuchen Haus', em forma de coração, decorado com glacé.
Na Espanha, as datas de celebração do amor variam conforme a região. Na cidade de Valencia, por exemplo, o Dia dos Namorados é 9 de outubro, com festa de São Dionísio. Pela tradição, as pessoas presenteiam com marzipã, um doce árabe, envolto em lenço. E este lenço deve ser guardado para sempre.
Na Romênia, o Dia dos Namorados é 24 de fevereiro, pois, além de celebrarem o amor, os romenos comemoram a chegada da primavera.
No País de Gales, o Dia dos Namorados é 25 de janeiro, em celebração de São Dwynwen. Em vez de rosas ou bombons, por exemplo, o presente mais romântico é a chamada 'colher do amor'. Uma colher bem trabalhada, que traz o significado do afeto pelo parceiro e que serve como objeto decorativo para a casa.
Na China o Dia dos Namorados é celebrado no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar. Em 2026, o Festival Qixi, quando é feita a comemoração, será no dia 19 de agosto. Desde 2006, o Qixi Festival é patrimônio cultural imaterial da China.
O festival remete à Mitologia chinesa sobre o romance da tecelã Zhinü com o vaqueiro Niulang. Uma lenda que remonta a 2.600 anos atrás. À noite, as pessoas costumam procurar no céu pelas estrelas Vega – a mais brilhante da constelação de Lira, que representa Zh?n? – e Altair, a estrela mais brilhante da constelação de Áquila, que representa Niú láng.
Os chineses também absorveram o costume ocidental dos presentes e costumam dar flores, chocolates ou joias aos amados, além de um jantar romântico, por exemplo.
Curiosamente, as rosas vermelhas são muito procuradas, em diversos países, com o sentido de um presente romântico. É que a rosa é a flor associada à Deusa do Amor, Vênus, na Mitologia. E o vermelho é a cor que simboliza o amor e a paixão.
Na Coreia do Sul, o dia 14 de fevereiro não é o único para celebrar o amor. Os sul-coreanos adotaram o dia 14 de todos os meses. Cada um com um simbolismo diferente. Por exemplo, 14 de maio é dia das rosas; 14 de junho é dia dos beijos. E o amor é celebrado o ano inteiro.
Em Gana, o dia 14 de fevereiro é celebrado com foco no chocolate. Foi a maneira encontrada pelo governo de atrair turistas, já que o país é um dos maiores produtores de cacau do mundo. Assim, 14/2 é chamado, na verdade, de Dia do Chocolate. Promovem-se shows e jantares temáticos.