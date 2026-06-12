Galeria Da Pérsia ao Irã: a herança de um dos maiores impérios da Antiguidade O Irã está no centro do noticiário internacional desde o fim de 28 de fevereiro de 2026, após sofrer ataques de forças dos Estados Unidos e de Israel que resultaram na morte de seu líder supremo, Ali Khamenei, agravando ainda mais as tensões no Oriente Médio. Desde então, outros ataques ao território iraniano se sucederam e o país reagiu com ações alvejando bases norte-americanas no Golfo Pérsico e fechando o Estreito de Ormuz, importante via por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo e gás Por Flipar

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