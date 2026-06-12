Entretenimento Doces de Pelotas: patrimônio imaterial da cidade ganha projeção na tradicional Fenadoce A Fenadoce (Feira Nacional do Doce) Ã© um dos maiores sÃ­mbolos culturais e gastronÃŽmicos do Brasil, celebrando a tradiÃ§Ã£o doceira de Pelotas e atraindo visitantes de todas as regiÃµes. O evento transforma a cidade num espaÃ§o vibrante, onde sabores, histÃ³rias e manifestaÃ§Ãµes artÃ­sticas se encontram em perfeita harmonia. Cada ediÃ§Ã£o reforÃ§a a identidade local e projeta Pelotas como referÃªncia nacional na produÃ§Ã£o artesanal de doces. Por Flipar

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