Otávio Augusto pode retornar em continuação de “Avenida Brasil”

Otávio Augusto também tem uma extensa e reconhecida carreira no cinema. Ele fez seu primeiro filme em 1970 e, a partir daí, construiu uma filmografia diversificada. Um dos seus filmes de destaque foi 'Mar de Rosas', de 1977, no papel de Orlando Brade, ao lado da atriz Norma Bengell, trabalho reconhecido com o prêmio de Melhor Ator no Festival Internacional de Cinema de Toronto e o Troféu APCA.