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Sagrada Família atinge altura final com ‘Torre de Jesus’, 144 anos após início das obras

A conclusão da torre ocorre em um momento carregado de significado histórico. O evento coincide com os 100 anos da morte do catalão Antoni Gaudí, arquiteto que dedicou mais de quatro décadas de sua vida à basílica e transformou a obra em sua principal criação. Católico profundamente devoto, Gaudí assumiu o projeto em 1883 e trabalhou nele até sua morte, em 1926, após ser atropelado por um bonde quando tinha 73 anos.

Por Flipar
Domínio Público

Segundo Mauricio Cortés, arquiteto mexicano responsável pela obra, a intenção sempre foi preservar o espírito do projeto original, adaptando apenas os aspectos necessários às normas contemporâneas. A trajetória da Sagrada Família, no entanto, esteve longe de ser simples.

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Outro desafio histórico sempre foi o financiamento. Como 'templo expiatório', a basílica depende exclusivamente de doações e das receitas geradas pelos visitantes. Essa característica tornou a obra particularmente vulnerável a períodos de crise. Durante a pandemia de Covid-19, a queda brusca do turismo afetou significativamente os recursos disponíveis.

Wikimedia Commons/Canaan

Nos últimos anos, porém, a recuperação do fluxo de visitantes devolveu o fôlego financeiro necessário para acelerar os trabalhos. Em 2025, quase cinco milhões de pessoas passaram pela basílica, confirmando seu status como uma das atrações turísticas mais importantes da Europa.

Pexels/Ken Cheung

Apesar da inauguração da Torre de Jesus Cristo representar um momento histórico, a Sagrada Família ainda não pode ser considerada totalmente concluída. Os trabalhos seguem em diferentes áreas da construção, especialmente na Fachada da Glória, concebida por Gaudí como a entrada principal do templo.

Pexels/Mehmet Turgut Kirkgoz

A etapa envolve discussões urbanísticas complexas, incluindo propostas que podem afetar edifícios residenciais localizados em frente à basílica. O tema provoca preocupação entre moradores e comerciantes da região, que ainda aguardam definições sobre o futuro do projeto e temem até possíveis despejos para a construção de uma passagem que conectaria a futura entrada principal à rua debaixo, algo que teria sido imaginado por Gaudí na época.

Reprodução/Pexels

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