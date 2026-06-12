Galeria Sagrada Família atinge altura final com ‘Torre de Jesus’, 144 anos após início das obras A conclusão da torre ocorre em um momento carregado de significado histórico. O evento coincide com os 100 anos da morte do catalão Antoni Gaudí, arquiteto que dedicou mais de quatro décadas de sua vida à basílica e transformou a obra em sua principal criação. Católico profundamente devoto, Gaudí assumiu o projeto em 1883 e trabalhou nele até sua morte, em 1926, após ser atropelado por um bonde quando tinha 73 anos. Por Flipar

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