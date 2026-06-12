Entretenimento Junho de fé e alegria: descubra as tradições de Santo Antônio, São João e São Pedro As tradições juninas de Santo Antônio, São João e São Pedro são o coração das celebrações de junho no Brasil. Cada santo traz sua simbologia: Santo Antônio inspira simpatias e pedidos de casamento, São João presenteia as noites com danças de quadrilha, e São Pedro encerra o ciclo com bênçãos aos pescadores. A devoção se mistura à cultura popular, criando espetáculo que une fé, música e gastronomia. Regiões diferentes imprimem suas marcas e, assim, o mês de junho se transforma em um mosaico de c Por Flipar

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