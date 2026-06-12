Igreja revestida com ametista chama atenção em cidade brasileira

A relação entre a cidade e a pedra começou no início do século passado, quando agricultores locais, ao preparar o solo para o cultivo, encontraram pedras de coloração intensa e beleza singular. O que parecia apenas uma curiosidade rural logo se transformou em um fenômeno geológico e econômico. Ao longo das décadas, milhares de minas foram abertas e, em seu auge, mais de três mil delas funcionavam simultaneamente.