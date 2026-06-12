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Praia paradisíaca da Itália veta guarda-sóis para visitantes e gera polêmica

As autoridades de Villasimius, no sul da Sardenha, adotaram uma medida curiosa para o verão europeu ao vetar o uso de guarda-sóis e tendas por banhistas. A decisão chamou a atenção de moradores e turistas que frequentam a praia de Punta Molentis, um dos destinos mais procurados da região. Durante a temporada de verão, apenas famílias acompanhadas por crianças de até 10 anos e pessoas com 65 anos ou mais poderão instalar os equipamentos na areia. Os demais visitantes terão de permanecer sem esse

Por Flipar
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A medida passou a valer juntamente com outras mudanças adotadas para controlar o acesso à praia. Entre junho e outubro, os visitantes precisam pagar uma taxa de entrada de 10 euros, equivalente a cerca de R$ 59. Pessoas com deficiência e seus acompanhantes, porém, permanecem isentos da cobrança. A restrição provocou forte reação do público, que questionou os impactos da exposição prolongada ao sol e criticou a dificuldade de permanecer na praia sem proteção adequada.

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Segundo a prefeitura, a decisão foi motivada principalmente por questões de segurança. No verão anterior, um incêndio atingiu a área e obrigou a retirada de dezenas de banhistas por embarcações. De acordo com as autoridades, a evacuação por terra tornou-se praticamente impossível devido à grande quantidade de guarda-sóis espalhados pela faixa de areia, que bloqueavam corredores de passagem e dificultavam a circulação das equipes de emergência.

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As regras rígidas para o uso das praias não são novidade na Itália. O país é conhecido pelos tradicionais clubes de praia, que organizam fileiras perfeitas de cadeiras e guarda-sóis. Em muitos desses locais, os preços podem variar de 100 a 500 euros por dia (em torno de R$ 597 a R$ 2.988) enquanto reservas para toda a temporada chegam a custar milhares de euros.

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Por conta das restrições já conhecidas, os frequentadores costumam ocupar os mesmos espaços ano após ano, respeitando limites de lotação e normas que impedem a instalação de estruturas próprias. Nos últimos anos, diversas praias italianas passaram a adotar medidas para preservar o ambiente e controlar o excesso de visitantes.

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Na própria Sardenha, retirar areia da praia pode resultar em multas superiores a R$ 18 mil. A rigidez é tamanha que, em algumas localidades, o uso de esteiras de palha deve substituir as toalhas convencionais para evitar que grãos de areia sejam levados embora acidentalmente.

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Há ainda praias que exigem reserva antecipada pela internet ou limitam o tempo de permanência dos visitantes que chegam de barco a 90 minutos. Recentemente, na região de Ostia, próxima a Roma, diversos estabelecimentos sofreram interdições após auditorias do governo constatarem irregularidades no pagamento de impostos e na exploração comercial de espaços que deveriam ser de uso público.

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Villasimius, onde fica a praia de Punta Molentis, é uma cidade localizada no sudeste da Sardenha e figura entre os destinos de praia mais famosos da Itália. Com pouco mais de 3 mil habitantes, recebe um grande número de turistas durante o verão europeu graças às suas águas cristalinas e paisagens mediterrâneas.

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A região possui uma longa história, marcada pela presença de antigas civilizações e por torres costeiras construídas para defender o litoral de ataques piratas. Seu principal patrimônio natural é a Area Marina Protetta Capo Carbonara, uma área marinha protegida rica em biodiversidade.

Wikimedia Commons/Annalise Falzon (Malta)

As praias mais conhecidas incluem Punta Molentis, Spiaggia di Porto Giunco e Spiaggia di Simius, famosas pela areia clara e pelo mar azul-turquesa. Próximo à costa, um lago salgado atrai flamingos-cor-de-rosa em determinadas épocas do ano.

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O turismo é a principal atividade econômica da cidade, impulsionando hotéis, restaurantes e passeios de barco. A gastronomia local destaca frutos do mar frescos, massas típicas da Sardenha e a tradicional bottarga. A combinação de natureza preservada, história e belas praias transformou Villasimius em um dos destinos mais valorizados do Mediterrâneo.

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