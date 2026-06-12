Galeria Praia paradisíaca da Itália veta guarda-sóis para visitantes e gera polêmica As autoridades de Villasimius, no sul da Sardenha, adotaram uma medida curiosa para o verão europeu ao vetar o uso de guarda-sóis e tendas por banhistas. A decisão chamou a atenção de moradores e turistas que frequentam a praia de Punta Molentis, um dos destinos mais procurados da região. Durante a temporada de verão, apenas famílias acompanhadas por crianças de até 10 anos e pessoas com 65 anos ou mais poderão instalar os equipamentos na areia. Os demais visitantes terão de permanecer sem esse Por Flipar

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