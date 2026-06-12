Praia paradisíaca da Itália veta guarda-sóis para visitantes e gera polêmica

A medida passou a valer juntamente com outras mudanças adotadas para controlar o acesso à praia. Entre junho e outubro, os visitantes precisam pagar uma taxa de entrada de 10 euros, equivalente a cerca de R$ 59. Pessoas com deficiência e seus acompanhantes, porém, permanecem isentos da cobrança. A restrição provocou forte reação do público, que questionou os impactos da exposição prolongada ao sol e criticou a dificuldade de permanecer na praia sem proteção adequada.
Segundo a prefeitura, a decisão foi motivada principalmente por questões de segurança. No verão anterior, um incêndio atingiu a área e obrigou a retirada de dezenas de banhistas por embarcações. De acordo com as autoridades, a evacuação por terra tornou-se praticamente impossível devido à grande quantidade de guarda-sóis espalhados pela faixa de areia, que bloqueavam corredores de passagem e dificultavam a circulação das equipes de emergência.
As regras rígidas para o uso das praias não são novidade na Itália. O país é conhecido pelos tradicionais clubes de praia, que organizam fileiras perfeitas de cadeiras e guarda-sóis. Em muitos desses locais, os preços podem variar de 100 a 500 euros por dia (em torno de R$ 597 a R$ 2.988) enquanto reservas para toda a temporada chegam a custar milhares de euros.
Por conta das restrições já conhecidas, os frequentadores costumam ocupar os mesmos espaços ano após ano, respeitando limites de lotação e normas que impedem a instalação de estruturas próprias. Nos últimos anos, diversas praias italianas passaram a adotar medidas para preservar o ambiente e controlar o excesso de visitantes.
Na própria Sardenha, retirar areia da praia pode resultar em multas superiores a R$ 18 mil. A rigidez é tamanha que, em algumas localidades, o uso de esteiras de palha deve substituir as toalhas convencionais para evitar que grãos de areia sejam levados embora acidentalmente.
Há ainda praias que exigem reserva antecipada pela internet ou limitam o tempo de permanência dos visitantes que chegam de barco a 90 minutos. Recentemente, na região de Ostia, próxima a Roma, diversos estabelecimentos sofreram interdições após auditorias do governo constatarem irregularidades no pagamento de impostos e na exploração comercial de espaços que deveriam ser de uso público.
Villasimius, onde fica a praia de Punta Molentis, é uma cidade localizada no sudeste da Sardenha e figura entre os destinos de praia mais famosos da Itália. Com pouco mais de 3 mil habitantes, recebe um grande número de turistas durante o verão europeu graças às suas águas cristalinas e paisagens mediterrâneas.
A região possui uma longa história, marcada pela presença de antigas civilizações e por torres costeiras construídas para defender o litoral de ataques piratas. Seu principal patrimônio natural é a Area Marina Protetta Capo Carbonara, uma área marinha protegida rica em biodiversidade.
As praias mais conhecidas incluem Punta Molentis, Spiaggia di Porto Giunco e Spiaggia di Simius, famosas pela areia clara e pelo mar azul-turquesa. Próximo à costa, um lago salgado atrai flamingos-cor-de-rosa em determinadas épocas do ano.
O turismo é a principal atividade econômica da cidade, impulsionando hotéis, restaurantes e passeios de barco. A gastronomia local destaca frutos do mar frescos, massas típicas da Sardenha e a tradicional bottarga. A combinação de natureza preservada, história e belas praias transformou Villasimius em um dos destinos mais valorizados do Mediterrâneo.