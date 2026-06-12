Abacaxi combina versatilidade e frescor em diferentes receitas

No Brasil, a variedade mais plantada é a Pérola (conhecida em Pernambuco), que produz fruto de polpa amarelo-pálida, quase branca, de sabor bastante doce e de baixa acidez. As folhas, por sua vez, têm as margens armadas de espinhos. O abacaxi é considerado o símbolo da hospitalidade. Para os povos antigos, colocá-lo do lado de fora das casas é sinal de que visitantes são bem vindos.