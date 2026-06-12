Fondue: o prato que transformou o inverno em celebração

O fondue surgiu como uma forma de aproveitar alimentos que podiam ser armazenados durante longos períodos. Queijos curados e pães mais secos eram comuns nas regiões montanhosas e acabaram dando origem à receita.
O prato é tradicionalmente associado à Suíça, onde diferentes regiões desenvolveram receitas próprias utilizando queijos locais e técnicas transmitidas entre gerações.
A palavra fondue deriva do verbo francês fondre, que significa derreter. O nome faz referência ao principal processo utilizado na preparação da receita. O queijo Gouda, popular na França, é muito usado para a iguaria.
A receita clássica leva mais de um queijo. Muitas versões tradicionais combinam diferentes tipos de queijo. Essa mistura ajuda a equilibrar sabor, textura e cremosidade.
Cubos de pão, com casca firme, são os acompanhamentos mais conhecidos do fondue de queijo. A textura bem sólida facilita mergulhar os pedaços sem que eles se desfaçam.
Além do queijo, o fondue também pode ser preparado com óleo ou caldo quente para o cozimento de carnes. Cada participante prepara seus próprios pedaços diretamente na mesa.
O fondue de chocolate surgiu depois. A versão doce é bem mais recente do que a de queijo. Ela se popularizou ao longo do século XX e hoje está entre as sobremesas mais conhecidas do mundo.
Frutas são acompanhamentos populares. Morango, banana, uva e kiwi estão entre as frutas mais utilizadas no fondue de chocolate. Elas ajudam a equilibrar a doçura da sobremesa.
O prato virou símbolo do inverno. Em muitos países, o fondue passou a ser associado às épocas mais frias do ano. O calor da panela e a refeição compartilhada contribuem para essa imagem acolhedora.
O preparo incentiva a convivência. Uma das características mais marcantes do fondue é reunir pessoas ao redor da mesa. A refeição costuma ser apreciada sem pressa, favorecendo conversas e encontros.
Cidades frias do Brasil, como Campos do Jordão e Gramado, adotaram o fondue no dia a dia. Existem adaptações para todos os gostos. Atualmente é possível encontrar versões com diferentes queijos, chocolates, caldos, frutas e acompanhamentos. Essa versatilidade contribui para manter o fondue popular em diversas culturas.