Estilo de Vida Fondue: o prato que transformou o inverno em celebração Quando as temperaturas caem, poucas refeições parecem tão convidativas quanto o fondue. Servido em uma panela aquecida no centro da mesa, ele combina sabor, convivência e tradição. Embora seja amplamente consumido em diversos países, sua história começou nos Alpes europeus. Conheça algumas curiosidades sobre esse prato que se tornou símbolo das noites frias. Por Flipar

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