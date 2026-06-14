China e Uzbequistão se unem para recuperar região devastada pelo desaparecimento de um dos maiores lagos do planeta

A transformação começou na década de 1960, quando os principais rios que alimentavam o lago passaram a fornecer água para grandes projetos de irrigação agrícola, especialmente destinados ao cultivo de algodão. A redução contínua da vazão provocou um encolhimento acelerado do Mar de Aral, que perdeu mais de 90% de sua área original ao longo dos anos seguintes.
No lugar das águas surgiu o deserto de Aralkum, uma imensa região de aproximadamente 60 mil quilômetros quadrados coberta por sedimentos, sal e resíduos acumulados no antigo fundo do lago. As consequências dessa mudança afetaram profundamente a população local. Localidades que dependiam da pesca ficaram distantes da margem e perderam sua principal fonte de renda. Um dos exemplos mais conhecidos é Moynaq, no Uzbequistão.
Lá, navios enferrujados permanecem espalhados pela areia como testemunhas silenciosas do desaparecimento do lago. Além dos impactos econômicos, o leito seco passou a gerar frequentes tempestades de poeira carregadas de sal e substâncias tóxicas, que percorrem centenas de quilômetros e comprometem a saúde das comunidades, a qualidade do ar e a produtividade agrícola da região.
Na tentativa de reduzir esses danos, pesquisadores da China e do Uzbequistão iniciaram uma cooperação voltada à recuperação ambiental da área degradada. O projeto aproveita conhecimentos desenvolvidos em regiões áridas do noroeste chinês para enfrentar problemas semelhantes de desertificação e salinização do solo.
Entre as medidas adotadas está a introdução de plantas capazes de sobreviver em ambientes extremamente salinos. No início de 2025, cientistas chineses enviaram ao Uzbequistão mais de uma tonelada de sementes e centenas de variedades resistentes ao sal e à seca, destinadas à criação de áreas experimentais e futuros programas de restauração ecológica.
Essas espécies, conhecidas como halófitas, desempenham papel essencial na estabilização do terreno. Algumas delas, como o arbusto saxaul, possuem raízes profundas que ajudam a fixar a areia, reduzir a erosão e diminuir a intensidade das tempestades de poeira.
A estratégia também incorpora soluções tecnológicas baseadas em energia solar. Sistemas de irrigação por gotejamento alimentados por painéis fotovoltaicos passaram a fornecer água de forma eficiente em áreas remotas, reduzindo custos e ampliando a viabilidade dos projetos de recuperação.
Paralelamente, o governo do Uzbequistão promove iniciativas próprias para restaurar parte do ambiente degradado. Desde 2021, mais de 45 milhões de árvores foram plantadas em extensas áreas do antigo leito do lago, enquanto lagos artificiais abastecidos por rios da bacia procuram criar novos habitats e amenizar os efeitos da desertificação.
Essas ações contam ainda com apoio de organizações internacionais, que veem a região como um importante laboratório para estudos de recuperação ambiental em larga escala. Apesar dos avanços, especialistas destacam que o objetivo não é reconstruir o Mar de Aral em sua dimensão histórica.
A maioria dos pesquisadores considera improvável o retorno das condições originais do lago. O foco das iniciativas atuais concentra-se na redução dos impactos ambientais e sociais, sobretudo por meio da contenção da poeira salina e da melhoria das condições de vida das populações afetadas.
Muitas espécies vegetais utilizadas ainda passam por avaliações de longo prazo, e os resultados definitivos exigirão anos de monitoramento. Hoje, a história do Mar de Aral serve como um poderoso alerta sobre as consequências de intervenções humanas mal planejadas nos recursos naturais. Ao mesmo tempo, demonstra como a cooperação científica internacional pode contribuir para enfrentar desafios ambientais complexos.