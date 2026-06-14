Galeria China e Uzbequistão se unem para recuperar região devastada pelo desaparecimento de um dos maiores lagos do planeta Durante grande parte do século 20, o Mar de Aral figurou entre os maiores lagos de água salgada do planeta. Localizado entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, ele sustentava atividades pesqueiras, abastecia comunidades e desempenhava papel fundamental no equilíbrio ambiental da Ásia Central. Hoje, porém, a paisagem é completamente diferente. Em muitas áreas onde antes existiam águas extensas, restam apenas embarcações abandonadas sobre a areia e uma vasta planície árida coberta por sal. Diante dess Por Flipar

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