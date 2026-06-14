Galeria

China e Uzbequistão se unem para recuperar região devastada pelo desaparecimento de um dos maiores lagos do planeta

Durante grande parte do século 20, o Mar de Aral figurou entre os maiores lagos de água salgada do planeta. Localizado entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, ele sustentava atividades pesqueiras, abastecia comunidades e desempenhava papel fundamental no equilíbrio ambiental da Ásia Central. Hoje, porém, a paisagem é completamente diferente. Em muitas áreas onde antes existiam águas extensas, restam apenas embarcações abandonadas sobre a areia e uma vasta planície árida coberta por sal. Diante dess

Por Flipar
Reprodução do Youtube Canal Great Timelapser

A transformação começou na década de 1960, quando os principais rios que alimentavam o lago passaram a fornecer água para grandes projetos de irrigação agrícola, especialmente destinados ao cultivo de algodão. A redução contínua da vazão provocou um encolhimento acelerado do Mar de Aral, que perdeu mais de 90% de sua área original ao longo dos anos seguintes.

Reprodução de vídeo Radio Free Europe

No lugar das águas surgiu o deserto de Aralkum, uma imensa região de aproximadamente 60 mil quilômetros quadrados coberta por sedimentos, sal e resíduos acumulados no antigo fundo do lago. As consequências dessa mudança afetaram profundamente a população local. Localidades que dependiam da pesca ficaram distantes da margem e perderam sua principal fonte de renda. Um dos exemplos mais conhecidos é Moynaq, no Uzbequistão.

Reprodução do Flickr Ulysse Picture

Lá, navios enferrujados permanecem espalhados pela areia como testemunhas silenciosas do desaparecimento do lago. Além dos impactos econômicos, o leito seco passou a gerar frequentes tempestades de poeira carregadas de sal e substâncias tóxicas, que percorrem centenas de quilômetros e comprometem a saúde das comunidades, a qualidade do ar e a produtividade agrícola da região.

Reprodução do Flickr Mariusz Jó?wiak

Na tentativa de reduzir esses danos, pesquisadores da China e do Uzbequistão iniciaram uma cooperação voltada à recuperação ambiental da área degradada. O projeto aproveita conhecimentos desenvolvidos em regiões áridas do noroeste chinês para enfrentar problemas semelhantes de desertificação e salinização do solo.

Reprodução do Youtube Canal New China TV

Entre as medidas adotadas está a introdução de plantas capazes de sobreviver em ambientes extremamente salinos. No início de 2025, cientistas chineses enviaram ao Uzbequistão mais de uma tonelada de sementes e centenas de variedades resistentes ao sal e à seca, destinadas à criação de áreas experimentais e futuros programas de restauração ecológica.

Reprodução do Youtube Canal Mundo Discovery

Essas espécies, conhecidas como halófitas, desempenham papel essencial na estabilização do terreno. Algumas delas, como o arbusto saxaul, possuem raízes profundas que ajudam a fixar a areia, reduzir a erosão e diminuir a intensidade das tempestades de poeira.

- Reprodução do Andrew Beyzman

A estratégia também incorpora soluções tecnológicas baseadas em energia solar. Sistemas de irrigação por gotejamento alimentados por painéis fotovoltaicos passaram a fornecer água de forma eficiente em áreas remotas, reduzindo custos e ampliando a viabilidade dos projetos de recuperação.

Reprodução do Youtube Canal Mundo Discovery

Paralelamente, o governo do Uzbequistão promove iniciativas próprias para restaurar parte do ambiente degradado. Desde 2021, mais de 45 milhões de árvores foram plantadas em extensas áreas do antigo leito do lago, enquanto lagos artificiais abastecidos por rios da bacia procuram criar novos habitats e amenizar os efeitos da desertificação.

Reprodução do Youtube Canal Mundo Discovery

Essas ações contam ainda com apoio de organizações internacionais, que veem a região como um importante laboratório para estudos de recuperação ambiental em larga escala. Apesar dos avanços, especialistas destacam que o objetivo não é reconstruir o Mar de Aral em sua dimensão histórica.

Reprodução do Youtube Canal Mundo Discovery

A maioria dos pesquisadores considera improvável o retorno das condições originais do lago. O foco das iniciativas atuais concentra-se na redução dos impactos ambientais e sociais, sobretudo por meio da contenção da poeira salina e da melhoria das condições de vida das populações afetadas.

Reprodução do Youtube Canal Mundo Discovery

Muitas espécies vegetais utilizadas ainda passam por avaliações de longo prazo, e os resultados definitivos exigirão anos de monitoramento. Hoje, a história do Mar de Aral serve como um poderoso alerta sobre as consequências de intervenções humanas mal planejadas nos recursos naturais. Ao mesmo tempo, demonstra como a cooperação científica internacional pode contribuir para enfrentar desafios ambientais complexos.

Reprodução do Youtube Canal New China TV

Veja Mais