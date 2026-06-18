Revista britânica inclui pousada de Paraty entre os melhores exemplos de turismo sustentável do mundo

O reconhecimento reflete uma tendência crescente no setor turístico. Em diferentes partes do mundo, viajantes têm demonstrado interesse cada vez maior por experiências que valorizam a cultura regional, a conservação da natureza e a geração de impactos positivos nos locais visitados. Nesse contexto, iniciativas capazes de conciliar hospitalidade, responsabilidade ambiental e fortalecimento da economia local ganham espaço e reconhecimento internacional.
Situada no centro histórico de Paraty, a pousada ocupa casarões coloniais restaurados e também conta com uma villa localizada no Saco do Mamanguá. Sua atuação está baseada em práticas que incentivam a produção regional, com a utilização de ingredientes orgânicos e sazonais adquiridos de fornecedores locais. A valorização da identidade cultural da cidade também aparece na arquitetura preservada e na presença de obras produzidas por artistas da própria região.
As ações voltadas à sustentabilidade incluem apoio a projetos de conservação da biodiversidade, programas de compensação de carbono e investimentos na qualificação contínua das equipes. Na gestão de resíduos, o empreendimento eliminou o uso de plásticos descartáveis e mantém parceria com a cooperativa de reciclagem de Paraty.
Além disso, a pousada transforma integralmente seus resíduos orgânicos em composto em parceria com a Cooperativa de Catadores e Catadoras de Recicláveis de Paraty, que depois passam a ser utilizados na produção agrícola que abastece parte da cozinha do hotel. A proposta sustentável também se estende à gastronomia: o empreendimento privilegia ingredientes locais e respeita os ciclos naturais de produção.
“Recebemos viajantes interessados em natureza, cultura brasileira, gastronomia e bem-estar. É um público que procura destinos com propósito e conexão genuína com o território”, afirmou Pedro Treacher, diretor de Hospitalidade do grupo OCanto, responsável pela pousada.