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Revista britânica inclui pousada de Paraty entre os melhores exemplos de turismo sustentável do mundo

O município de Paraty, localizado no litoral sul do Rio de Janeiro, conquistou um importante destaque no cenário internacional do turismo sustentável após um de seus empreendimentos mais conhecidos ser incluído em uma seleção que reúne referências mundiais em viagens responsáveis. A Pousada Literária passou a integrar a 'The Travel Green List 2026', elaborada pela revista britânica Wanderlust, publicação especializada que destaca destinos, projetos e hospedagens comprometidos com a preservação a

Por Flipar
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O reconhecimento reflete uma tendência crescente no setor turístico. Em diferentes partes do mundo, viajantes têm demonstrado interesse cada vez maior por experiências que valorizam a cultura regional, a conservação da natureza e a geração de impactos positivos nos locais visitados. Nesse contexto, iniciativas capazes de conciliar hospitalidade, responsabilidade ambiental e fortalecimento da economia local ganham espaço e reconhecimento internacional.

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Situada no centro histórico de Paraty, a pousada ocupa casarões coloniais restaurados e também conta com uma villa localizada no Saco do Mamanguá. Sua atuação está baseada em práticas que incentivam a produção regional, com a utilização de ingredientes orgânicos e sazonais adquiridos de fornecedores locais. A valorização da identidade cultural da cidade também aparece na arquitetura preservada e na presença de obras produzidas por artistas da própria região.

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As ações voltadas à sustentabilidade incluem apoio a projetos de conservação da biodiversidade, programas de compensação de carbono e investimentos na qualificação contínua das equipes. Na gestão de resíduos, o empreendimento eliminou o uso de plásticos descartáveis e mantém parceria com a cooperativa de reciclagem de Paraty.

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Além disso, a pousada transforma integralmente seus resíduos orgânicos em composto em parceria com a Cooperativa de Catadores e Catadoras de Recicláveis de Paraty, que depois passam a ser utilizados na produção agrícola que abastece parte da cozinha do hotel. A proposta sustentável também se estende à gastronomia: o empreendimento privilegia ingredientes locais e respeita os ciclos naturais de produção.

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“Recebemos viajantes interessados em natureza, cultura brasileira, gastronomia e bem-estar. É um público que procura destinos com propósito e conexão genuína com o território”, afirmou Pedro Treacher, diretor de Hospitalidade do grupo OCanto, responsável pela pousada.

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