Galeria Revista britânica inclui pousada de Paraty entre os melhores exemplos de turismo sustentável do mundo O município de Paraty, localizado no litoral sul do Rio de Janeiro, conquistou um importante destaque no cenário internacional do turismo sustentável após um de seus empreendimentos mais conhecidos ser incluído em uma seleção que reúne referências mundiais em viagens responsáveis. A Pousada Literária passou a integrar a 'The Travel Green List 2026', elaborada pela revista britânica Wanderlust, publicação especializada que destaca destinos, projetos e hospedagens comprometidos com a preservação a Por Flipar

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