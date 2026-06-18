Estilo de Vida Alongamento, força e equilíbrio: os benefícios do pilates para a saúde Criado no início do século 20 pelo alemão Joseph H. Pilates (1883 - 1967), o pilates é um método de exercício físico que combina movimentos controlados, respiração e concentração. A prática pode ser realizada tanto no solo quanto em equipamentos específicos, como o reformer, e tem como foco principal o fortalecimento do chamado “centro de força” do corpo, a região que engloba abdômen, lombar e pelve. Por Flipar

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