Por que a peroba-rosa se tornou símbolo de qualidade em móveis e construções

Uma das variedades mais famosas é a chamada peroba-rosa, encontrada originalmente em regiões da Mata Atlântica. Sua madeira apresenta coloração que varia entre tons rosados e castanhos, além de veios marcantes que valorizam o acabamento das peças.
A peroba-rosa conquistou fama pela combinação de beleza e resistência. Trata-se de uma madeira densa, durável e relativamente resistente ao desgaste, características que ajudaram a torná-la uma das preferidas para construções e móveis de qualidade. Os usos mais comuns incluem a fabricação de portas, janelas, pisos, escadas, vigas, forros, móveis, mesas, cadeiras e armários.
A peroba-rosa é uma das madeiras mais conhecidas do Brasil. Apesar do nome, ela nem sempre apresenta uma cor rosa intensa. Normalmente possui tonalidades que variam entre o bege-amarelado, o castanho-claro e o rosado suave, muitas vezes com veios escuros bem marcados que criam desenhos naturais muito valorizados.
Além da beleza, a peroba ganhou reputação pela resistência ao desgaste, à umidade e ao ataque de insetos quando bem conservada. Por isso, muitas casas antigas ainda preservam pisos, escadas e esquadrias de peroba em excelente estado após décadas de uso.
A exploração intensa ao longo do século XX reduziu significativamente as populações naturais dessas árvores. Atualmente, diversas espécies de peroba possuem regras específicas de manejo e proteção ambiental, tornando a madeira original mais rara e valorizada no mercado.
Uma curiosidade que costuma surpreender muitas pessoas envolve o famoso óleo de peroba. Apesar do nome, ele não é produzido a partir da árvore peroba nem de qualquer parte dela. A associação surgiu porque a madeira de peroba era muito valorizada e amplamente utilizada em móveis e acabamentos domésticos.
Na prática, o tradicional óleo de peroba é fabricado principalmente com óleos minerais, solventes e outros componentes destinados à limpeza, conservação e ao brilho da madeira. O produto ganhou esse nome por ser indicado para cuidar de móveis nobres, especialmente aqueles feitos de peroba, mas não por utilizar matéria-prima extraída da árvore.