Galeria Tentativa de restauração de esculturas religiosas viraliza e gera revolta em cidade de Minas Gerais Uma intervenção desastrosa nas esculturas sacras do Monumento do Calvário de Jesus transformou o pacato cotidiano de Carmo do Cajuru, município do centro-oeste mineiro situado a cerca de 120 quilômetros da capital, em debate nacional. O conjunto de estátuas da Praça do Cruzeiro passou por uma tentativa de revitalização para reparar os desgastes provocados pela ação do tempo, mas o acabamento final chocou a população local — e boa parte da internet. Maquiagens artificiais e grosseiras com direito Por Flipar

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