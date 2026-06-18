Tentativa de restauração de esculturas religiosas viraliza e gera revolta em cidade de Minas Gerais

Por esse motivo, as alterações foram removidas ainda no mesmo dia em que surgiram as críticas, devolvendo às imagens a coloração branca original. A Igreja Nossa Senhora do Carmo também reconheceu que o trabalho foi executado artístico de maneira inadequada e informou que os demais serviços de revitalização ocorrerão posteriormente.
Enquanto isso, o Conselho Paroquial busca um profissional especializado em restauração de arte sacra para conduzir uma nova intervenção de acordo com critérios técnicos apropriados. Segundo informações do g1, o objetivo é recuperar as peças sem comprometer suas características históricas e religiosas. O nome da pessoa ou da empresa responsável pelo serviço que gerou controvérsia não foi divulgado.