Animais Conheça o tamanquaré, lagarto amazônico que intriga cientistas com habilidade impressionante de locomoção Conhecido internacionalmente como lagarto-basilisco, o tamanquaré amazônico é um dos animais mais impressionantes da floresta amazônica por exibir uma habilidade que parece desafiar as leis da física: a capacidade de correr sobre a superfície da água sem afundar. Essa característica extraordinária tem despertado a curiosidade de cientistas há muito tempo e transformou o pequeno réptil em objeto de diversos estudos voltados à biomecânica e à locomoção animal. Embora a cena pareça quase mágica, a Por Flipar

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