Peônias: as flores exuberantes que conquistaram jardins pelo mundo

O nome peônia vem da mitologia grega, associado a Peon, médico dos deuses. A flor acabou ligada a símbolos de cura e proteção.
Existem três grandes tipos de peônias: herbáceas, arbustivas e as chamadas interseccionais. Cada uma apresenta características próprias de crescimento.
As peônias herbáceas perdem a parte aérea no inverno e rebrotam na primavera. São as mais comuns em jardins e arranjos florais.
Já as peônias arbustivas mantêm caules lenhosos durante todo o ano. Elas formam verdadeiros arbustos floridos, com flores grandes e vistosas.
As peônias interseccionais surgem do cruzamento entre herbáceas e arbustivas. Reúnem resistência, longa floração e variedade de cores.
As flores podem apresentar formatos simples, semidobrados ou totalmente dobrados. Essa diversidade faz das peônias favoritas entre floristas.
As cores variam entre branco, rosa, vermelho, coral e tons amarelados. Algumas variedades mudam de tonalidade conforme a flor amadurece.
O período de floração costuma ser curto, geralmente na primavera ou início do verão. Por isso, cada flor aberta é bastante valorizada.
As peônias preferem climas temperados e invernos frios, que estimulam a floração. Em regiões quentes, o cultivo exige mais cuidados.
No paisagismo, são usadas como plantas de destaque em canteiros e jardins clássicos. Também ficam bem em vasos grandes e bem drenados.
Culturalmente, as peônias simbolizam prosperidade, honra e romance. Em muitos países, são associadas a casamentos e celebrações elegantes.