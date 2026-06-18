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Peônias: as flores exuberantes que conquistaram jardins pelo mundo

As peônias são flores ornamentais conhecidas pelo porte exuberante e pelas pétalas volumosas. Elas se destacam pela beleza delicada e pelo perfume suave.Originárias principalmente da Ásia, Europa e América do Norte, as peônias existem há milhares de anos. Na China, são cultivadas e valorizadas desde a antiguidade. Saiba mais sobre essa flor bela e delicada.

Por Flipar
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O nome peônia vem da mitologia grega, associado a Peon, médico dos deuses. A flor acabou ligada a símbolos de cura e proteção.

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Existem três grandes tipos de peônias: herbáceas, arbustivas e as chamadas interseccionais. Cada uma apresenta características próprias de crescimento.

As peônias herbáceas perdem a parte aérea no inverno e rebrotam na primavera. São as mais comuns em jardins e arranjos florais.

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Já as peônias arbustivas mantêm caules lenhosos durante todo o ano. Elas formam verdadeiros arbustos floridos, com flores grandes e vistosas.

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As peônias interseccionais surgem do cruzamento entre herbáceas e arbustivas. Reúnem resistência, longa floração e variedade de cores.

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As flores podem apresentar formatos simples, semidobrados ou totalmente dobrados. Essa diversidade faz das peônias favoritas entre floristas.

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As cores variam entre branco, rosa, vermelho, coral e tons amarelados. Algumas variedades mudam de tonalidade conforme a flor amadurece.

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O período de floração costuma ser curto, geralmente na primavera ou início do verão. Por isso, cada flor aberta é bastante valorizada.

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As peônias preferem climas temperados e invernos frios, que estimulam a floração. Em regiões quentes, o cultivo exige mais cuidados.

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No paisagismo, são usadas como plantas de destaque em canteiros e jardins clássicos. Também ficam bem em vasos grandes e bem drenados.

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Culturalmente, as peônias simbolizam prosperidade, honra e romance. Em muitos países, são associadas a casamentos e celebrações elegantes.

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