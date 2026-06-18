Galeria Peônias: as flores exuberantes que conquistaram jardins pelo mundo As peônias são flores ornamentais conhecidas pelo porte exuberante e pelas pétalas volumosas. Elas se destacam pela beleza delicada e pelo perfume suave.Originárias principalmente da Ásia, Europa e América do Norte, as peônias existem há milhares de anos. Na China, são cultivadas e valorizadas desde a antiguidade. Saiba mais sobre essa flor bela e delicada. Por Flipar

imagem gerada por i.a