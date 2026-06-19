Entretenimento De Paris ao Sertão: como surgiram as quadrilhas juninas no Brasil As quadrilhas juninas são um dos maiores símbolos das festas de São João no Brasil, misturando dança, teatro e música em apresentações coletivas que encantam multidões. Elas nasceram da adaptação popular de uma dança aristocrática europeia, mas ganharam identidade própria ao se espalharem pelo país. Hoje, representam tanto tradição comunitária quanto espetáculo competitivo, atravessando gerações e mantendo viva a cultura junina. A quadrilha é mais que uma dança: é memória, identidade e celebraçã Por Flipar

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