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De Paris ao Sertão: como surgiram as quadrilhas juninas no Brasil

As quadrilhas juninas são um dos maiores símbolos das festas de São João no Brasil, misturando dança, teatro e música em apresentações coletivas que encantam multidões. Elas nasceram da adaptação popular de uma dança aristocrática europeia, mas ganharam identidade própria ao se espalharem pelo país. Hoje, representam tanto tradição comunitária quanto espetáculo competitivo, atravessando gerações e mantendo viva a cultura junina. A quadrilha é mais que uma dança: é memória, identidade e celebraçã

Por Flipar
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A quadrilha tem origem na França do século 18, inspirada na contradança inglesa e praticada pela aristocracia em salões e palácios luxuosos. Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, a dança se popularizou entre a elite carioca, tornando-se moda nos bailes da época. Com o tempo, perdeu espaço entre os nobres, mas foi abraçada pelo povo, que a transformou em expressão popular. Essa transição marcou o início da quadrilha como manifestação cultural brasileira.

Biblioteca Pública de Nova York/Coleção Digital

No Brasil, a quadrilha incorporou elementos indígenas e africanos, ganhando ritmo próprio e comandos típicos como anarriê, alavantu e balancê. Essa fusão cultural deu origem a uma dança festiva e teatral, marcada pelo humor e pela coletividade. A quadrilha se tornou parte essencial das festas juninas, reforçando a identidade caipira e rural. Sua adaptação mostra como o povo brasileiro recriou tradições europeias em algo único e autêntico.

Emanuel Tadeu / Pexels

Um dos elementos mais marcantes da quadrilha é o casamento caipira, encenação que mistura humor e crítica social. Essa teatralidade reforça o caráter comunitário da dança, aproximando público e participantes. O casamento caipira virou tradição, tornando-se parte inseparável das apresentações juninas. Ele simboliza a criatividade do povo em transformar a dança em narrativa cultural.

Reprodução do Youtube Canal Paróquia Maria Mãe da Igreja - Curitiba

A sanfona e o Arrasta-Pé se tornaram trilha sonora das quadrilhas, dando ritmo e energia às apresentações festivas. Outros ritmos também foram incorporados, consolidando a melodia a Região Nordeste como base da dança. Essa fusão fortaleceu a identidade cultural das festas juninas e ampliou sua popularidade em todo o país. A música é o coração da quadrilha, guiando passos e emoções.

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A quadrilha simboliza fartura e celebração da colheita, especialmente do milho, protagonista das festas juninas. Essa ligação reforça o caráter rural e comunitário da dança, aproximando-a da vida no campo. Cada passo e cada canto remetem à união das comunidades e ao ciclo agrícola. A quadrilha é, portanto, uma celebração da terra e da cultura popular.

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Com o tempo, as quadrilhas deixaram de ser apenas brincadeiras comunitárias e se transformaram em grandes espetáculos organizados. Hoje, grupos ensaiam coreografias elaboradas e competem em festivais regionais com cenários e figurinos sofisticados. Essa evolução mostra como tradição e modernidade podem conviver nas festas juninas. A quadrilha se reinventou sem perder sua essência festiva.

Reprodução/TV Globo

Cidades como Campina Grande (PB) e Caruaru (PE) organizam festivais de quadrilhas que atraem milhares de visitantes. Esses eventos se tornaram referência nacional, reunindo grupos de diferentes estados. As competições reforçam o valor cultural e artístico da quadrilha junina, transformando-a em espetáculo de alcance nacional. A dança ganhou status de patrimônio coletivo e orgulho regional.

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Em 2024, a quadrilha junina foi reconhecida por lei como manifestação da cultura nacional. Esse reconhecimento reforça sua importância histórica e simbólica para o Brasil, elevando-a ao patamar de patrimônio cultural. A dança agora é celebrada não apenas nas comunidades, mas também em políticas culturais. É um marco que legitima a quadrilha como parte essencial da identidade brasileira.

Reprodução do Site www.camara.leg.br

Além do espetáculo, a quadrilha mantém seu papel de unir comunidades em torno da festa junina, fortalecendo laços sociais. Famílias, vizinhos e amigos participam juntos, reforçando a coletividade e a tradição. Essa dimensão comunitária é o coração da quadrilha, tornando-a mais que uma dança: um ritual de encontro. A união é o que mantém viva a essência da celebração junina.

Reprodução do Site /almapreta.com.br

Hoje, quadrilhas incorporam cenários, figurinos elaborados e até tecnologia, sem perder a essência tradicional que as caracteriza. Essa modernização atrai novos públicos e mantém a dança relevante em diferentes contextos. A quadrilha se reinventa constantemente, mostrando sua capacidade de adaptação cultural. É tradição que se atualiza sem perder suas raízes.

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A quadrilha junina é resultado da fusão entre dança europeia e cultura popular brasileira, transformando-se em símbolo nacional. Ela atravessou séculos e se consolidou como parte inseparável das festas de São João. Mais do que dança, é memória, identidade e celebração da diversidade cultural do Brasil. Sua permanência prova a força da tradição em atravessar gerações.

Arquivo Nacional

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