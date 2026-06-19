Filmes e Séries Ian McKellen é aclamado pela crítica em novo filme de Steven Soderbergh Ian McKellen recebeu muitos elogios da crítica especializada por sua atuação em “The Christophers”, novo filme dirigido por Steven Soderbergh. Conhecido por personagens icônicos como Gandalf e Magneto, e com duas indicações ao Oscars, o veterano ator entrega uma das interpretações mais elogiadas de sua carreira. O longa conquistou a crítica internacional, alcançou 96% de aprovação no Rotten Tomatoes e é considerado por muitos veículos especializados um dos melhores filmes do ano. O filme, porém, Por Flipar

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