Entretenimento Alegria do Arraiá: brincadeiras juninas que não saem de moda As brincadeiras juninas são parte essencial das festas, trazendo diversão, interação e memória afetiva para todas as gerações. Surgem como expressão da cultura popular numa mistura de elementos lúdicos com tradições rurais e religiosas, sendo que cada atividade traz consigo simbolismo além do entretenimento. Pescaria, correio elegante e corrida do saco são exemplos que atravessaram décadas e ainda encantam crianças e adultos. Essas brincadeiras também revelam criatividade popular, que transforma Por Flipar

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