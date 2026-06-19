Entretenimento

Considerada a primeira boyband: após 15 anos longe dos palcos, Menudo anuncia reencontro em turnê comemorativa

Em vídeos publicados nas redes, os integrantes demonstraram emoção ao comentar o reencontro e relembrar a trajetória construída ao longo das décadas. Embora a celebração conte com diversos nomes marcantes da história do Menudo, Ricky Martin, um dos ex-membros mais famosos do grupo, não participará da turnê comemorativa. Ainda assim, a expectativa dos admiradores é imensa para assistir à pioneira das boybands globais reviver os sucessos que marcaram gerações.

Por Flipar
Reprodução

A engrenagem do Menudo também funcionou como uma valiosa escola de talentos para o cenário artístico internacional. O membro mais ilustre dessa rotatividade foi Ricky Martin, que fez parte da banda de 1984 a 1989 e posteriormente alcançou o estrelato global em sua carreira solo.

Flickr - Eva Rinaldi

Veja Mais