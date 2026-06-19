Entretenimento Considerada a primeira boyband: após 15 anos longe dos palcos, Menudo anuncia reencontro em turnê comemorativa Em vídeos publicados nas redes, os integrantes demonstraram emoção ao comentar o reencontro e relembrar a trajetória construída ao longo das décadas. Embora a celebração conte com diversos nomes marcantes da história do Menudo, Ricky Martin, um dos ex-membros mais famosos do grupo, não participará da turnê comemorativa. Ainda assim, a expectativa dos admiradores é imensa para assistir à pioneira das boybands globais reviver os sucessos que marcaram gerações. Por Flipar

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