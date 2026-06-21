As cidades mais famosas e fascinantes do Sertão Brasileiro

Juazeiro do Norte é um dos maiores centros religiosos do Brasil, conhecido pela devoção ao Padre Cícero, figura que se tornou símbolo da fé sertaneja e da resistência popular. A cidade recebe milhões de romeiros anualmente, que participam de procissões e celebrações. Além da fé, Juazeiro também é polo de artesanato e música, com destaque para a produção de esculturas em madeira e a tradição do reisado, consolidando-se como uma das cidades mais emblemáticas do sertão.
Petrolina é famosa por sua produção agrícola irrigada pelo Rio São Francisco, tornando-se referência nacional em frutas como manga e uva, além de vinhos premiados. A cidade pernambucana combina modernidade e tradição, sendo palco de festas populares e manifestações culturais que reforçam sua identidade sertaneja. Com forte desenvolvimento econômico e relevância cultural, Petrolina se destaca como uma das cidades mais importantes do sertão, atraindo turistas e investidores que reconhecem sua forç
Campina Grande é conhecida mundialmente pelo seu São João, considerado o maior do planeta, reunindo milhões de pessoas em celebrações que misturam música, dança e tradição na Paraíba. Além das festas, a cidade é polo tecnológico e educacional, destacando-se como centro de inovação no sertão. Sua relevância cultural e econômica a torna uma das cidades mais dinâmicas da região.
Sobral é referência histórica e cultural, famosa por ter sido palco da comprovação da teoria da relatividade de Einstein em 1919. A cidade também se destaca pela arquitetura colonial e pela força da música e do teatro. Além de ser considerada um dos centros culturais mais importantes do sertão cearense, abriga universidades e instituições que fortalecem a educação e a ciência.
Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia e um importante centro comercial do sertão. Conhecida como “Princesa do Sertão”, é polo de feiras e mercados que movimentam a economia regional. Sua diversidade cultural inclui festas populares, música e artesanato. A cidade também é estratégica por sua localização, funcionando como entroncamento rodoviário.
Mossoró é famosa por sua resistência histórica, como a luta contra o bando de Lampião e a abolição da escravidão antes da Lei Áurea. A cidade é polo econômico e cultural, destacando-se na produção de sal e petróleo. Suas festas e tradições reforçam sua identidade sertaneja. A economia diversificada de Mossoró fortalece sua posição como uma das cidades mais importantes do Rio Grande do Norte.
Caruaru é conhecida como a “Capital do Arrasta-Pé”, com festas juninas que atraem multidões. A cidade também é referência em artesanato, em especial a cerâmica popular. Sua força cultural a insere entre os maiores símbolos do sertão pernambucano. Caruaru abriga o famoso Alto do Moura, tido como o maior centro de arte figurativa das Américas. Também é destaque no comércio e na gastronomia regional.
Canindé é outra cidade que figura entre as mais famosas e fascinantes do Sertão Brasileiro, destacando-se como o maior centro de devoção franciscana das Américas. Todos os anos, milhões de fiéis se dirigem ao município em romarias que rivalizam em importância religiosa com a também cearense Juazeiro do Norte, consolidando sua posição como referência de fé e tradição sertaneja.
Picos é conhecida como “Capital do Mel”, sendo uma das maiores produtoras do produto no Brasil. Também destaca-se pela força do comércio e a tradição cultural sertaneja. Sua economia e cultura a tornam referência no Piauí. A cidade é estratégica por sua localização, funcionando como centro de distribuição regional. Festas populares e manifestações religiosas reforçam sua identidade sertaneja.
Conhecida como a 'Roliúde Nordestina', Cabaceiras ganhou fama por servir de cenário a clássicos do cinema brasileiro, como 'O Auto da Compadecida'. Nos arredores, o místico Lajedo de Pai Mateus impressiona com suas formações rochosas singulares na caatinga, tornando a região um verdadeiro patrimônio cultural e natural da Paraíba.
Paulo Afonso é marcada pela presença da Usina Hidrelétrica, que fez da cidade polo energético nacional. Além da relevância econômica, é cercada por belezas naturais como o cânion do Rio São Francisco. Seu peso cultural a põe entre as mais emblemáticas das cidades do sertão baiano. Referência em infraestrutura e desenvolvimento regional, tem o turismo ecológico fortalecido pelas trilhas e paisagens da região.