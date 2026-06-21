As cidades mais famosas e fascinantes do Sertão Brasileiro

Juazeiro do Norte é um dos maiores centros religiosos do Brasil, conhecido pela devoção ao Padre Cícero, figura que se tornou símbolo da fé sertaneja e da resistência popular. A cidade recebe milhões de romeiros anualmente, que participam de procissões e celebrações. Além da fé, Juazeiro também é polo de artesanato e música, com destaque para a produção de esculturas em madeira e a tradição do reisado, consolidando-se como uma das cidades mais emblemáticas do sertão.