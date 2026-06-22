Estilo de Vida Drosera: a planta carnívora que pode ajudar a combater insetos na cozinha A Drosera é uma planta carnívora que tem sido muito usada nas cozinhas brasileiras por juntar beleza e a função prática de eliminar as famosas moscas-das-frutas. Assim, as pessoas conseguem eliminar de suas casas esses insetos sem utilizar nenhum produto químico. Por ser pequena, ela cabe em diversos lugares, como prateleiras e balcões, sem atrapalhar a rotina e o espaço útil. Portanto, ela é uma alternativa sustentável e visualmente atraente para quem busca um lar mais saudável e livre de praga Por Flipar

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