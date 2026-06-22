Economia A arte que nasce das mãos: o melhor do artesanato nordestino O artesanato popular do Nordeste brasileiro é uma das expressões culturais mais ricas e autênticas do país, carregando histórias e tradições que atravessam gerações. Cada peça revela a identidade de um povo que transforma o cotidiano em arte, seja na cerâmica, na renda ou na madeira. Os mestres artesãos imprimem em suas criações a força da cultura regional, mantendo viva a memória coletiva. Veja alguns artesanatos importantes para a cultura regional. Por Flipar

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