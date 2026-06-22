Animais Estranho primata de Madagascar, aie-aie tem dedos longos com lenda de “maldição” Com aparência peculiar e hábitos noturnos, o Aie-Aie é um primata exclusivo de Madagascar que desperta curiosidade. Embora seu visual assustador cause medo em quem o encontra, ele não oferece perigo aos humanos. Conhecer esse animal raro é mergulhar em um universo de mistérios e descobertas fascinantes. Por Flipar

Simon Murgatroyd/Wikimédia Commons