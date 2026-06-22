Galeria Torre de bambu transforma umidade do ar em água potável A torre possui formato semelhante ao de uma grande cesta e utiliza uma estrutura de bambu que sustenta uma malha especial de poliéster em seu interior. Quando a umidade proveniente da chuva, da neblina ou do orvalho entra em contato com essa superfície, pequenas gotas se formam e escorrem naturalmente até um reservatório instalado na base. Dependendo das condições climáticas, cada unidade pode produzir até 100 litros de água por dia, quantidade suficiente para atender parte das necessidades de u Por Flipar

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