Galeria ‘Cidade Rosa’ da Índia, Jaipur atrai turistas com arquitetura e rica vida cultural Jaipur, localizada no noroeste da Índia, tem história e estética singulares que a tornaram mundialmente conhecida como a “Cidade Rosa”. Fundada em 1727 pelo marajá Sawai Jai Singh II, a cidade destaca-se pelo planejamento urbano inovador para a época e por seus edifícios em tons rosados. Além de seus palácios e fortalezas, Jaipur é um importante centro cultural, atraindo milhões de visitantes interessados em sua arquitetura, artesanato e tradições centenárias. Por Flipar

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