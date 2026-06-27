Galeria Milho em festa: os pratos que reinam em junho O milho é o grande protagonista das festas juninas, dominando receitas que atravessam gerações e reforçam a identidade cultural do Brasil. Em junho, ele aparece em pratos doces e salgados, sempre associado à fartura e ao aconchego das celebrações. Das quermesses às grandes festas regionais, o milho se transforma em bolo, curau, pamonha e canjica, conquistando paladares diversos. Sua versatilidade permite que seja preparado de inúmeras formas. Além de sabor, o milho traz simbolismo e cada prato f Por Flipar

imagem gerada por i.a