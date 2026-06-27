Milho em festa: os pratos que reinam em junho

A pamonha é um dos pratos mais tradicionais das festas juninas, feita com milho ralado, leite e açúcar ou sal, dependendo da versão, e cozida na própria palha. Nas quermesses, ela aparece em versões doces e salgadas, recheadas com queijo ou linguiça, mostrando a versatilidade do milho. Sua popularidade atravessa gerações, sendo presença obrigatória nas barracas e símbolo da força da culinária caipira, além de representar a colheita e a união comunitária.
A canjica é preparada com milho branco cozido em leite, açúcar e especiarias, resultando em textura cremosa e sabor reconfortante que agrada diferentes paladares. Nas festas juninas, é servida quente e polvilhada com canela, atraindo filas de visitantes em busca de aconchego gastronômico e tradição. É um prato que traduz memória afetiva, reforça a ligação com a colheita e se tornou indispensável nas celebrações de junho, sendo um dos mais disputados nas quermesses.
O curau é feito com milho ralado, leite e açúcar, servido cremoso e polvilhado com canela, destacando o protagonismo do milho nas festas juninas. Nas quermesses, é um dos pratos mais procurados por quem aprecia sabores intensos e consistência firme. Sua presença reforça a ligação das celebrações com a colheita e a tradição rural, tornando-se símbolo da festa.
O bolo de milho é presença garantida nas barracas juninas, feito com milho fresco ou fubá, açúcar e leite, resultando em textura macia e sabor marcante. Nas quermesses, aparece em versões simples ou recheadas, sempre atraindo filas de visitantes. Ele representa a força da agricultura e a simplicidade da culinária caipira, sendo um dos pratos mais emblemáticos do mês de junho e indispensável nas festas juninas.
O bolo de fubá é um clássico das quermesses, feito com farinha de milho, leite e ovos, resultando em textura leve e sabor inconfundível. Nas festas, é servido em fatias generosas, acompanhado de café ou vinho quente, reforçando o clima acolhedor. Sua simplicidade encanta e sua tradição atravessa gerações, mantendo viva a memória afetiva das festas juninas.
A sopa de milho aquece as noites frias de junho, preparada com grãos frescos, leite e temperos que ressaltam o sabor natural. Nas quermesses, é servida em tigelas fumegantes, atraindo quem busca conforto e reforçando o papel do milho em pratos salgados. É uma receita que une praticidade e tradição, mostrando como o milho se adapta a diferentes preparos e continua essencial nas festas juninas.
O pão e os bolinhos (muffins) de milho são feitos com fubá, leite e ovos, resultando em massa macia e sabor levemente adocicado que agrada a todos. Nas quermesses, são vendido em porções individuais, acompanhados de café ou chá, reforçando o clima acolhedor das festas.