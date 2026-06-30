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Projeto bilionário vai transformar navio em cidade flutuante

O deslocamento interno ocorreria por meio de bondes elétricos, enquanto oito heliportos instalados na parte superior garantiriam conexões rápidas com outras localidades. Diferentemente dos navios convencionais, a embarcação não teria condições de atracar na maioria dos portos devido ao seu tamanho colossal.

Por Flipar
Divulgac?a?o/Freedom Ship

Ainda segundo a companhia, 'mobilidade não se refere à velocidade ou à novidade; trata-se de acesso — permitindo que os moradores vivenciem o mundo sem a necessidade de mudança, mantendo, ao mesmo tempo, um local fixo para morar e trabalhar'.

Divulgac?a?o/Freedom Ship

Mais de três décadas após sua apresentação, o projeto continua enfrentando obstáculos significativos. Diferentemente de um navio convencional, o Freedom Ship precisaria operar como uma comunidade permanente, o que exigiria sistemas complexos de geração de energia, tratamento de água, coleta de resíduos e produção ou armazenamento de alimentos.

Divulgac?a?o/Freedom Ship

Outro ponto interessante envolve a questão jurídica: por permanecer em águas internacionais, surgem dúvidas sobre qual legislação seria aplicada aos moradores, empresas e visitantes. Aspectos como cidadania, segurança pública, sistema tributário e resolução de conflitos em uma estrutura que não pertence a nenhum país específico também são um mistério.

Divulgac?a?o/Freedom Ship

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