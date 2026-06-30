A curiosa história do boliche, um esporte para todas as idades

Os pinos do boliche têm vários apelidos populares, como 'pino mestre', 'mensageiro', 'pescador' e 'João e Maria'. A pista tem cerca de 18,2 metros de comprimento por 1,07 metro de largura e é separada por canaletas nas laterais. Uma partida é composta de dez jogadas, e em cada uma delas o jogador tem direito a dois arremessos.
Para a prática do esporte, as casas de boliche oferecem sapatos especiais e bolas de diferentes pesos e furos. Para jogar, insira os dedos polegar, médio e anelar nos furos, segure a bola com as duas mãos e caminhe naturalmente em direção à pista, sem pressa. Fixe o olhar nas setas centrais, balance o braço como um pêndulo e solte a bola com o polegar à frente, na direção dos pinos.
Uma das versões sobre a origem do esporte relata que um arqueólogo inglês encontrou, na década de 1930, a tumba de uma criança egípcia datada de 3.200 a.C. Entre os objetos encontrados no local, havia pinos e bolas que poderiam pertencer a um jogo primitivo, considerado um possível ancestral do boliche.
Outra lenda conta que guerreiros de tribos antigas se divertiam após as batalhas com os ossos das coxas de seus inimigos, usados como alvos. Há também estudos que mencionam um jogo da Polinésia chamado 'ula maika', apontado como uma das origens do boliche. É um dos mais antigos esportes de bolas arremessadas, considerado irmão do bocha.
No século XIV, surgiu na Inglaterra uma versão do boliche jogada na grama, com o objetivo de aproximar a bola ao máximo do alvo, sem derrubá-lo. O jogo ganhou popularidade, mas foi proibido pelo Rei Eduardo III em 1366, pois o monarca temia que a prática superasse o arco e flecha, esporte de maior relevância militar naquele período.
Outras fontes afirmam que o esporte era praticado entre os Césares, em Roma, além de na Alemanha e na Holanda. Deste último país, imigrantes teriam levado à prática para os Estados Unidos, onde o boliche se proliferou. Os americanos adotaram o jogo, modificaram a disposição dos pinos para o formato triangular e adicionaram mais um pino, batizando a modalidade de 'tenpin bowling'.
Em 9 de setembro de 1895, foi organizado em Nova York o Congresso Americano de Boliche, chamado “American Bowling Congress”. Anos mais tarde, em 1916, foi realizado o The Women's International Bowling Congress, congresso voltado para a modalidade feminina.
A ascensão do boliche no Brasil aconteceu na década de 1960. Na época, existiam 96 casas de boliche em São Paulo, e no Rio de Janeiro, casas de espetáculo como o Canecão, o Scala e o Gato Pardo também abriram espaço para o esporte. Na década seguinte, a Fédération Internationale de Quilleurs, com sede na Finlândia, consolidou a modalidade no Brasil. Na ocasião, eram 88 países filiados e mais de 60 milhões de praticantes pelo planeta. Além disso, criaram-se eventos mundiais, continentais e por zo
Em 1986, o boliche se tornou um esporte pan-americano. Dois anos depois, em 1988, o Brasil participou do boliche como esporte de demonstração nas Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul, fase que antecede a inclusão definitiva de uma atividade no programa olímpico. Em 1989, Fernando Rezende conquistou a primeira medalha de ouro internacional para o boliche brasileiro, no Mundial Sub-23, nas Filipinas, em evento aprovado pela FIQ.
O boliche brasileiro ganhou medalha nos Jogos Pan-Americanos, pela primeira vez na história, em 2007, no Rio de Janeiro. Na ocasião, os jovens atletas Fábio Rezende e Rodrigo Hermes conquistaram a medalha de prata. Em 2011, nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, o atleta Marcelo Suartz trouxe ao país a medalha de bronze.
O Brasil finalmente conquistou a tão almejada medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, novamente com Marcelo Suartz. Mas, apesar dos avanços, a modalidade ainda não atende aos critérios do Comitê Olímpico Internacional (COI), especialmente em termos de popularidade competitiva e infraestrutura para se tornar uma competição olímpica.