Entretenimento A curiosa história do boliche, um esporte para todas as idades O boliche é um esporte simples e acessível, cujo objetivo é derrubar dez pinos com uma bola de uma determinada distância. Popular entre pessoas de diferentes idades, une diversão, competição e momentos de lazer. Segundo o Dicionário Houaiss, a palavra 'boliche' vem do catalão 'bolitx', ligado ao grego 'bolídion', diminutivo de 'bólos', que significa 'rede de pesca'. Por metonímia, o vocábulo passou a designar, primeiro, a casa onde se jogava com bolas e, depois, o próprio tipo de jogo. Ao longo Por Flipar

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