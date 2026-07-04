Galeria Queijo de cabra feito no Rio de Janeiro conquista reconhecimento mundial Um queijo artesanal produzido em Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro, conquistou o primeiro lugar entre 2.700 concorrentes de 18 países no Mundial de Queijos, realizado em São Paulo. O chèvre Sapucaia, do Capril do Lago, reforçou o reconhecimento internacional da produção local e consolidou a reputação do município como referência gastronômica. Por Flipar

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