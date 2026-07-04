Conhece o ingá? ‘Feijão-doce’ é o curioso apelido desse fruto brasileiro

Embora esses usos façam parte do conhecimento tradicional, a maior valorização do ingá continua sendo como fruta fresca, apreciada em quintais, feiras e comunidades rurais de várias regiões do Brasil. O próprio nome “ingá” tem origem indígena, vindo do tupi e fazendo referência à polpa úmida e suculenta do fruto. Ao longo do tempo, diferentes variedades da planta receberam nomes populares variados, como ingá-cipó, ingá-banana ou ingá-feijão, refletindo as diferenças de tamanho das vagens ou a fo