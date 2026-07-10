Galeria China utiliza o temido Deserto de Taklamakan para produção de frutos-do-mar Um dos ambientes mais inóspitos e perigosos da Rota da Seda ganhou destaque por ter passado por uma transformação histórica e tecnológica impressionante. Trata-se do Deserto de Taklamakan, na China, um dos lugares mais áridos do mundo Por Flipar

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